A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (CRO-ES) e a Vigilância Sanitária Municipal de Guarapari, realizou, nesta terça-feira (16), uma operação policial no bairro Muquiçaba, no município de Guarapari. Na ação, foi preso um homem de 55 anos que se passava por dentista, atuando em um consultório odontológico clandestino.

População em risco. O delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, informou que o local foi interditado. “Foram encontradas diversas irregularidades que colocavam a saúde da população em risco, entre elas a falta de equipamentos adequados para a esterilização, o que pode contribuir para a disseminação de doenças, além de medicamentos de uso restrito, que, quando utilizados por um profissional sem a devida qualificação, podem colocar em risco a vida dos pacientes”, disse o delegado.

Exercício ilegal da profissão. O detido foi autuado por exercício ilegal da profissão e utilizar para consumo produto restrito de procedência ignorada, podendo gerar uma pena de até 15 anos de reclusão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Não houve disparos de arma de fogo durante a ação.