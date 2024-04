Após ter o contrato suspenso por 30 dias, o estacionamento rotativo voltou a funcionar nesta terça-feira (16), em Guarapari. O contrato foi suspenso pela prefeitura no mês de março, quando a administração municipal afirmou ter identificado irregularidades e inadimplências contratuais por parte da concessionária.

A empresa responsável pelo estacionamento rotativo, por sua vez, afirma que não possui dívidas com o município. A Rizzo Parking alega que, na verdade, a prefeitura é quem tem pagamentos pendentes.

Dívidas. Em uma nota emitida pela empresa, e enviada à equipe do Portal 27, a instituição afirmou não possuir qualquer dívida pendente com a Prefeitura de Guarapari. A Rizzo Parking esclareceu que realizou o pagamento de uma outorga antecipada no valor de R$ 800 mil no momento da assinatura do contrato, e diz que a quantia ainda não foi amortizada pela administração pública.

Processo judicial. Além disso, a empresa salientou que todos os investimentos no sistema de estacionamento rotativo, totalizando aproximadamente R$ 2 milhões, foram custeados pela Rizzo Parking, sem o investimento de recursos públicos. A empresa ressaltou que, atualmente, está em curso um processo judicial no qual busca a amortização desses investimentos por parte do município.

Confira abaixo a nota completa emitida pela empresa:

“A Rizzo Parking informa que nesta terça-feira (16) retoma normalmente as atividades no município de Guarapari.

Com serviço eficiente e profissional, a Rizzo Park emprega 50 colaboradores do município e tem por objetivo melhorar o estacionamento rotativo da cidade, como já fazia nos anos anteriores. Estão em funcionamento os pontos de vendas no comércio local, assim como os totens de autoatendimento, pix QRCode e o aplicativo Rizzo Pay.

É inexistente qualquer dívida da Rizzo Park para com o município. A empresa esclarece que ocorreu o pagamento de R$ 800 mil em outorga antecipada para a Prefeitura na assinatura do contrato, valor pago integralmente e até o momento não amortizado. Ressaltamos que não há dinheiro público investido na Zona Azul de Guarapari, 100% dos investimentos que remontam a quase R$ 2 milhões foram pagos pela Rizzo Park e até o momento não amortizados. No momento, há um processo judicial em andamento no qual a Rizzo Park cobra do município a amortização desses investimentos.

Desde 2019, a empresa realiza todas as atividades do contrato, utilizando tecnologia superior ao acordado com a Prefeitura para entregar o melhor aos munícipes de Guarapari. Um serviço essencial e de caráter contínuo que entrega mobilidade urbana e organização dos espaços públicos.”