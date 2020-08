Depois de 12 dias internada por conta da Covid-19, a deputada estadual Janete de Sá (PMN), teve alta do Vila Velha Hospital na manhã deste domingo (02). “Minha mãe está muito feliz por voltar pra casa depois de vencer a doença. Por orientação médica ela está em casa e deve continuar sem receber visitas. Ela ainda vai continuar tomando medicação e precisa se fortalecer depois desses dias no hospital”, declarou Danilo de Sá, filho deputada.

Janete de Sá foi internada no último dia 21, com dificuldades para respirar. Ela ficou uma semana na UTI mas não precisou ser entubada. “Minha mãe e a nossa família estamos muito gratos por toda equipe que cuidou dela no hospital ao longo de todos esses dias, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, fisioterapeutas, toda direção do hospital até os profissionais de limpeza.

Foram dias difíceis para todos nós mas recebemos muito apoio e orações das pessoas que gostam da minha mãe e toda essa corrente foi importante pra ela superar a Covid. Nós só temos que agradecer primeiro a Deus e a todas as pessoas que de alguma a maneira pensaram positivo para que ela voltasse pra casa”, disse ainda Danilo de Sá.