O Deputado Estadual Carlos Von (Avante), publicou hoje (28) em suas redes sociais, a cobrança para que a prefeitura de Guarapari utilize o medicamento cloroquina no tratamento da Covid-19.

Segundo ele alguns municípios do Estado vão usar a Cloroquina para tratar de pacientes com Covid. “Por que a Prefeitura de Guarapari está deixando a população mais carente sofrendo sem o acesso a esse medicamento?”, perguntou ele.

Procurado pelo Portal 27, Carlos Von cita o governo federal sobre a orientação para o uso. “O Ministério da Saúde elaborou uma orientação para que, em todo o Brasil, as pessoas com sinais e sintomas de COVID-19 possam procurar uma Unidade de Saúde mais próxima, logo no início da doença. E, após a devida avaliação médica, possam ter a opção de receber a prescrição do medicamento hidroxicloroquina. O Conselho Federal de Medicina já conferiu autonomia aos médicos para prescrição desse medicamento e os pacientes poderão optar por recebê-lo”, explica.

Dr. Rogério. Ainda de acordo com ele “Já existem diversas pesquisas que comprovam a eficácia da hidroxicloroquina quando usado no início do tratamento. Médicos renomados do Brasil e de diversos outros países tem recomendado o uso. Em Guarapari, o Dr. Rogério Zanon, médico que eu tenho grande respeito e admiração, gravou um vídeo muito esclarecedor sobre o assunto. Recomendo a todos”, afirmou.

Municípios. Ainda segundo o deputado. “Onze municípios do ES já solicitaram o uso de medicamentos à base de cloroquina e sete deles já estão com nota de liberação e com medicamento disponibilizado para retirada”, diz.

Guarapari. O deputado cobra posicionamento da prefeitura de Guarapari. “Eu tenho indicado à prefeitura de Guarapari para que também faça essa solicitação junto ao governo do estado. Infelizmente, até o momento, nada foi feito, por isso, é importante que a população também cobre o prefeito. Guarapari é uma das cidades do ES com o maior número de casos confirmados e óbitos por COVID-19 e a medicação correta no início da doença pode ajudar a salvar muitas vidas”, finalizou.

Veja o vídeo do médico Dr. Rogério sobre a Cloroquina.