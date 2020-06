De acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, ao compilar os dados diretamente dos países e até das regiões, neste domingo (28) foi atingida a marca de mais de 10 milhões de contágios no mundo (10.028.614). Segundo esses dados, já são mais de 500 mil mortes por Covid-19 (500.108).

O Brasil é o segundo país, em números absolutos, com mais confirmações de mortes por coronavírus. Atrás apenas dos EUA que já ultrapassa as 125 mil mortes. Segundo consórcio de veículos de comunicação, o Brasil tinha 57.174 mortes até as 13h deste domingo.

O Espírito Santo registrou 24 novas mortes e 584 casos de Coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas. Os dados foram publicados no painel Covid-19 do Estado. o número de óbitos agora é de 1.566 e o de casos confirmados é de 43.683. Ao todo 25.703 pacientes se recuperaram da doença.

Cidade Saúde. Guarapari possui até o momento 34 mortes e 890 casos confirmados. 27 pessoas estão hospitalizadas, 131 aguardando resultados de exames e 626 estão curados.