Segundo informações confirmadas por uma fonte ao Portal 27, o Deputado Estadual Delegado Danilo Bahiense, membro do Partido Liberal (PL), está se preparando para lançar sua candidatura à prefeitura de Guarapari. A decisão teria sido tomada após o partido de Jair Bolsonaro buscar um novo nome para representá-lo na cidade, após o abandono do partido pelo também deputado estadual Zé Preto.

Direção estadual. De acordo com a fonte, o Delegado Danilo Bahiense esteve na cidade no último final de semana, onde se reuniu com apoiadores para discutir alianças e estratégias para a campanha. Sua escolha como candidato teria sido respaldada pela direção estadual do PL. Uma reunião vai acontecer hoje a noite para confirmar o nome do delegado na disputa.

Novo elemento. Vale ressaltar que o Delegado Danilo Bahiense possui residência em Guarapari, o que reforça seu vínculo com a comunidade local. Sua entrada na disputa eleitoral representa um novo elemento a ser considerado pelos adversários políticos, especialmente após a saída de Zé Preto do PL e sua aliança com partidos menos alinhados à direita, rompendo assim com o movimento bolsonarista que o elegeu.

Com a possibilidade de ter um representante da ala direitista na corrida pela prefeitura, a dinâmica política em Guarapari certamente será impactada. Resta agora aguardar como essa nova configuração de forças se desenrolará nas eleições municipais.