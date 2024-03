O novo boletim extraordinário emitido pela Defesa Civil Estadual na madrugada desta segunda-feira (25) apresenta um aumento no número de fatalidades em decorrência das intensas chuvas que assolaram o Sul do Espírito Santo no último final de semana. Até o momento, foram registradas 19 mortes, sendo 17 em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá. Além disso, há seis pessoas desaparecidas.

Já são mais de 7 mil pessoas desalojadas, que buscaram abrigo em residências de familiares ou amigos, enquanto 411 estão desabrigadas.

Saiba como ajudar. Diversas instituições públicas e privadas estão mobilizando pontos de coleta para receber doações de alimentos, itens de higiene e vestuário destinados às pessoas afetadas pelas chuvas. Veja abaixo alguns dos pontos de arrecadação:

Guarapari: A Prefeitura está organizando doações de água mineral, cobertores, roupas em condições de uso, além de kits de limpeza e de higiene pessoal. Os donativos podem ser entregues das 8h às 17h, no Complexo Esportivo e Cultural Maurice Santos. Endereço: Rua Hilda Borges Vieira, 35-215 Muquiçaba, Guarapari.

A Câmara Municipal de Guarapari está recebendo doações de alimentos, roupas e produtos de higiene. A sede está localizada na Av. Getúlio Vargas, n° 299 – Centro – Guarapari – CEP: 29200-180. Também há um ponto de coleta anexo localizado na Rua Joaquim da Silva Lima, 167 – Centro – Guarapari – CEP: 29200-260 Os itens podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O Auto Posto Rota 22, localizado em frente ao JB Material de Construção, está recebendo doações de alimentos, roupas e materiais de higiene. O posto de gasolina está situado na Av. Padre José Anchieta, 2083 – CEP: 29216-005.

Cachoeiro de Itapemirim: As doações podem ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, no bairro Vila Rica.

O 9º Batalhão da Polícia Militar, na Rua Sisypho Sardenberg, no bairro São Luiz Gonzaga, também está recebendo donativos. Além disso, as doações podem ser feitas no prédio da Unimed Sul, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 46, no bairro Gilberto Machado. Os donativos também podem ser entregues na 1ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, na BR-393, antiga Avenida Mardegan, nº 790, no bairro Marbrasa.

Iconha: A Prefeitura de Iconha montou um ponto de coleta de doações de água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. As doações podem ser entregues na cantina ao lado da Igreja Matriz de Iconha.

Vitória: A Prefeitura de Vitória lançou uma campanha de arrecadação de doações que serão destinadas às cidades afetadas pelas chuvas. Serão aceitas doações de roupas, alimentos não perecíveis, água e colchões, nas escolas mencionadas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Os itens podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h nas seguintes escolas:

Alvimar Silva – localizada no bairro Mário Cypreste;

Paulo Reglus Neves Freire – em Inhanguetá;

Irmã Jacinta Soares de Souza Lima – na região de Monte Belo;

Eunice Pereira Silveira – no bairro Tabuazeiro;

Rita de Cássia Oliveira – no bairro Resistência;

Álvaro de Castro Mattos – Marechal Mascarenhas de Moraes e Adevalni Sysesmundo Ferreira de Azevedo.

A campanha ES Solidário, do governo do Estado, recebe donativos na Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar, na Rua Tenente Mário Francisco de Britto, nº 100, no bairro Enseada do Suá.

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo também está organizando doações. Os donativos podem ser entregues em qualquer base operacional da PRF-ES e na superintendência, no Centro da Capital.

Na Reta da Penha, o Masterplace Mall está aberto para receber doações.

Vila Velha: As doações podem ser levadas para a sede da Secretaria de Assistência Social, no Centro, além do Ginásio do Tartarugão, em Itaparica. Ambos os pontos funcionam das 8h às 18h.

Cariacica: O ponto de recebimento é a sede da prefeitura, localizada no bairro Alto Lage, das 8h às 18h.

Serra: As entregas podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Laranjeiras, Jardim Tropical, Jacaraípe, Novo Horizonte e Serra Dourada, bem como nos Centros Municipais das Juventudes (CRJ) de Planalto Serrano, Jardim Carapina e Boa Vista II.

Todos os locais citados recebem doações das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Além disso, a Arena Jacaraípe também está servindo como ponto de coleta, recebendo doações durante a semana, das 7h às 22h.