Com mais de 250 instituições espalhadas pelo país, o Cartão de Todos é o mais abrangente cartão de descontos de todo o Brasil. Com ele, você tem descontos nas áreas saúde, educação e lazer em todo o território nacional. Agora, em Guarapari, você pode ter descontos em serviços como consultas médicas, exames odontológicos, cursos e academia, por exemplo.

Por apenas R$23,10 mensais, a sua família pode se consultar em clínico geral pagando somente R$20, e R$28 nas demais especialidades médicas, como ginecologia, cardiologia, urologia, pediatria e dermatologia.

Para fazer a adesão, basta ir à unidade do Cartão de Todos no Ed. Marina Center, na Av. Davino Mattos, logo na entrada. Leve com você comprovante de residência, CPF e identidade de todos os dependentes (filhos com menos de 21 anos e cônjuge). A taxa de adesão por família é R$ 25.

Também é possível fazer a adesão chamando um dos representantes da empresa, que irá até você. Entre em contato através do número de telefone 27 3262 8193.

SERVIÇOS

Cartão de Todos

Ed. Marina Center, Av. Davino Mattos

27 3262 8193