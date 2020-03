A Defesa Civil emitiu, nas últimas horas, cinquenta alertas a 38 cidades do Estado, devido às fortes chuvas que caíram no Espírito Santo. Técnicos afirmam que há riscos de deslizamento de terra e inundações devido a transbordamento de rios.

Ainda foi advertido que o nível do Rio Doce, que transpassa por cidades do Norte Capixaba, aumentará consideravelmente. Em Colatina e Linhares, o volume da água foi considerado “preocupante”, se aproximando da cota de inundação. O maior volume de chuva, entretanto, até então foi registrado em Anchieta, com aproximadamente 295 milímetros.

É válido ressaltar que as cidades capixabas sofreram bastante com as chuvas no início desse ano e 38 municípios ainda estão em alerta. São eles:

Alfredo Chaves, Anchieta, Fundão, Cariacica, Vitória, Vila Velha, Fundão, Pancas, Guarapari, Viana, Ibatiba, Vargem Alta, Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, Serra, Rio Novo do Sul, Marechal Floriano, Atílio Vivacqua, Colatina, Ibiraçu, João Neiva, Itaguaçu, Domingos

Martins, Castelo, Presidente Kennedy, Marilândia, Muqui, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, São Roque do Canaã, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra, Itarana, São Domingos do Norte e Governador Lindemberg.