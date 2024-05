Internos do sistema prisional integram a equipe de trabalho responsável pela construção do Hospital Geral de Cariacica (HGC). Ao todo, são 160 detentos do regime semiaberto inseridos no Programa de Ressocialização da Secretaria da Justiça (Sejus). O trabalho executado é feito em convênio com a empresa contratada para realizar a obra, executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), e seguem em ritmo acelerado.

Os detentos foram selecionados para auxiliar em diversas áreas da construção civil, com cargos de ajudante-geral, pedreiro, pintor, eletricista, armador, carpinteiro, serralheiro e soldador. O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destaca que as obras do Hospital Geral de Cariacica são extremamente importantes para a sociedade capixaba.

“Nosso objetivo é ampliar para 400 vagas essa frente de trabalho, que é de extrema importância para a sociedade capixaba. A Secretaria da Justiça está dedicando esforços para expandir as oportunidades de atividades produtivas para os presos, visando não apenas o aprendizado de uma profissão, mas também sua reintegração positiva na sociedade. Esse é o preceito do nosso Programa de Ressocialização: fazer com que eles se tornem cidadãos produtivos para o retorno ao convívio social, com uma vida longe do crime”, disse Rafael Pacheco.

A unidade hospitalar está localizada na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, e vai contar com 408 leitos, recebendo um pronto-socorro clínico e cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), maternidade de alto risco e cuidados intensivos neonatais. Também serão atendidas especialidades, como clínica médica, neurologia, nefrologia, cardiologia, cirurgia geral, maternidade e cirurgia de cabeça e pescoço. A previsão é de que sejam realizados mais de oito mil atendimentos por mês no Pronto-Socorro e cerca de 120 mil atendimentos na UTI, UTI neonatal (UTIN), maternidade e clínicas médicas e cirúrgicas.

A edificação está dividida em seis blocos, sendo o bloco B o mais alto deles, com oito pavimentos, que vão abrigar pronto-socorro, farmácia, ambulatórios, centro de diagnósticos, centros cirúrgicos, internação, laboratórios, necrotério, setores administrativos, de limpeza e zeladoria, cozinha, lactário, manutenção, além de contar com 550 vagas de estacionamento e um heliponto. A primeira fase da obra contou com um investimento de R$ 25,4 milhões. Já a segunda fase conta com R$ 146 milhões investidos. Após a conclusão das obras, o hospital ainda contará com um investimento em equipamentos hospitalares, estimado em R$ 35 milhões.

A previsão é de que mais de oito mil atendimentos sejam realizados todo mês só no pronto-socorro, e 120 mil atendimentos nas UTI Adulto e UTI Neonatal (UTIN), maternidade e clínicas médicas e cirúrgicas.

O subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, José Tadeu Marino, reforçou a importância da obra não apenas para a cidade de Cariacica, mas também para toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. “Além das questões assistenciais e da complexidade hospitalar que a unidade poderá ofertar, ela também trará à região ainda mais desenvolvimento, com crescimento do mercado. Pensando na assistência, temos também a possibilidade de ampliar o escopo de residências médicas ofertadas pelo Estado”, ressaltou.

Atualmente, 326 empresas e instituições são parceiras da Secretaria da Justiça (Sejus) na contratação de detentos e empregam 5.655 presos, tanto dentro quanto fora dos presídios do Espírito Santo.

As oportunidades ofertadas à população carcerária seguem critérios estabelecidos em lei. As vagas de trabalho são direcionadas aos detentos que têm aptidão física para a oportunidade disponibilizada e bom comportamento. Uma Comissão Técnica de Classificação (CTC), composta por profissionais servidores da unidade prisional, psicólogo e assistente social, auxilia no perfil destinado às vagas.

O que o Hospital Estadual Geral de Cariacica vai ter?

Pronto-Socorro Clínico e Cirúrgico

Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Maternidade Alto Risco

Cuidados Intensivos Neonatais (Utins)

Clínica Médica

Neurologia

Nefrologia

Cardiologia

Cirurgia geral

Maternidade

Cirurgia de cabeça e pescoço

Farmácia

Ambulatórios

Centro de diagnósticos

Centros cirúrgicos

550 vagas de estacionamento

Heliponto