Os Policiais Militares de Guarapari continuam seus trabalhos pela segurança. Na última segunda-feira (19) policiais militares do 10º batalhão em Guarapari realizaram apreensões de materiais ilícitos. Suspeitos foram detidos.

Aeroporto. Durante a manhã militares apreenderam 24 pinos de cocaína, 5 bolas de haxixe, 36 buchas de maconha no bairro Aeroporto. Um suspeito de 26 anos foi detido em flagrante tráfico de drogas.

São José. Ainda pela manhã entorpecentes foram localizados no bairro São José. Nenhum suspeito foi localizado. Ao todo foram apreendidas 7 buchas de maconha, 6 tiras de maconha, 2 pedaços médios de maconha, 1/2 tablete de maconha, 8 pedras de crack, 1 balança de precisão, 1 garrafa pequena de éter e materiais para embalo de entorpecentes.

1 de 4

Tornozeleira. Em outra ação, dois suspeitos foram flagrados traficando drogas. Um deles estava usando uma tornozeleira eletrônica e possui várias denúncias referentes ao tráfico de drogas na região. Foram apreendidos 04 pedaços de Maconha (Aprox. 140g), 01 Bucha de Maconha, R$ 400,00 em dinheiro e 03 celulares.

Cariacica. Durante a tarde um suspeito foi detido em posse de drogas e um simulacro de arma de fogo. O mesmo confessou que estava vindo da cidade de Cariacica e ia fazer a entrega dos materiais na região de Guarapari. Ao todo foi apreendido 1 tablete de Crack (Aprox. 550g), 1 simulacro de pistola, R$ 24,00 e 1 celular. Ainda durante a tarde, um indivíduo de 18 anos com mandado de busca e apreensão foi localizado no bairro Santa Rosa.

Mandado de prisão. Em outra ação no bairro Ipiranga, um homem de 27 anos também foi detido pois encontrava-se com mandado de prisão em aberto. Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia local juntamente com todos os materiais apreendidos.