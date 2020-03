O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) disponibiliza, a partir desta terça-feira (24), mais um serviço on-line para os condutores capixabas. É o processo de segunda via de Habilitação, sem ônus, nos casos de roubo ou furto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da Permissão para Dirigir (PPD).

Para fazer a solicitação, o interessado deve acessar o link do serviço na opção “2ª via da CNH – sem ônus ‘Roubo ou Furto”, na área de serviço on-line de “Habilitação”. O usuário será direcionado para o “Acesso Cidadão”, página que reúne serviços e programas do Estado do Espírito Santo. Caso o condutor ainda não tenha uma conta, será necessário criá-la.

Na página do serviço, o interessado deverá validar seus dados pessoais, informando seu nome, nome da mãe e data de nascimento, conforme consta na sua CNH. Para garantir a segurança, após a abertura da solicitação, o usuário receberá um código verificador, via SMS, no número de celular que está no seu cadastro no órgão para marcar as opções de autenticidade e concordar com os termos.

Após validação, ele deverá digitalizar a versão original e anexar cópia dos seguintes documentos no formato PDF: Boletim Unificado de furto ou roubo (BO); documento de identificação oficial, com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, carteira de conselho de classe profissional ou passaporte) e CPF, caso essa informação não esteja presente no documento de identificação. A documentação será avaliada pela equipe do órgão e, cumprindo as exigências do serviço, o documento será emitido e enviado para o endereço registrado sem custos. O processo também poderá ser acompanhado pelo usuário no site do Detran|ES.

“Esse é mais um serviço on-line que acrescentamos ao programa Detran 100% Digital e acreditamos que, nesse momento que passamos de intensificação dos serviços online do órgão, sobretudo para evitar a aglomeração de pessoas devido ao avanço do novo Coronavírus, ele será muito importante e vai garantir que os condutores que tiveram a sua CNH roubada ou furtada possam solicitar a 2ª via de forma mais rápida e fácil”, disse o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

O Detran|ES destaca que o serviço só poderá ser requerido uma vez a cada 12 meses, conforme Instrução de Serviço N 18, de 20 de janeiro de 2020.