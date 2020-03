O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), visando a colaborar com a disponibilidade de recursos para empreendedores em meio à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), está com uma linha de crédito emergencial disponível on-line.

O objetivo é reduzir os impactos econômicos do Covid-19 para as empresas capixabas. O Bandes, em conjunto com o Banestes, dispõe de recursos para as empresas de todos os portes afetadas economicamente pelo recuo da economia. A iniciativa faz parte das medidas adotadas pelo Governo do Espírito Santo.

O empresário terá à disposição atendimento remoto personalizado da equipe do banco, via website, por meio do link bandes.com.br/emergencial ou pelo Bandes Atende (0800 283 4202) ou SAC do Banestes (0800 727 0474).

No site do Bandes, inclusive, é possível baixar o roteiro para preenchimento e envio de propostas que, após concluídas, podem ser enviadas para o e-mail: emergencial@bandes.com.br.

Condições operacionais Bandes Emergencial

Valor do financiamento: conforme capacidade de contratação da empresa

Taxa: a partir de 0,32% ao mês + CDI

Carência: até 6 meses

Prazo de pagamento: até 48 meses

Informações sobre linhas de financiamento:

Bandes Atende: 0800 283 4202

Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória

App disponível para Android e iOS

www.facebook.com/bandesonline

www.bandes.com.br