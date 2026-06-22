Dia D para Bolsonaro: Alexandre de Moraes decide se ex-presidente retorna à prisão nesta quinta

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decide nesta quinta-feira (25) o futuro imediato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Chega ao fim o prazo de 90 dias da prisão domiciliar humanitária concedida a Bolsonaro, e caberá ao relator do caso avaliar se ele retorna ao regime fechado ou se permanece em sua residência.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e crimes correlatos, Bolsonaro iniciou o cumprimento da pena em novembro do ano passado. Após passagens por unidades da Polícia Federal e pelo complexo da “Papudinha”, o ex-presidente obteve o benefício do regime domiciliar em março deste ano, logo após receber alta hospitalar de um quadro de broncopneumonia.

O Cenário Médico e os Bastidores Políticos. Desde 27 de março, Bolsonaro cumpre a medida em uma residência no bairro Jardim Botânico, em Brasília. O último boletim médico, divulgado na sexta-feira passada, apontou evolução positiva: houve melhora no tratamento de uma cirurgia no ombro, redução nas crises de soluço e maior disposição física. Contudo, os médicos ressaltaram efeitos colaterais persistentes, como instabilidade no equilíbrio e sonolência diurna.

Enquanto a defesa tenta estender a permanência em casa com base no quadro de saúde, a oposição pressiona pelo retorno à prisão. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) acionou o STF pela segunda vez pedindo a revogação do benefício. O parlamentar argumenta que a domiciliar estaria sendo descumprida, citando um episódio em que a escolta do ex-presidente teria impedido uma intimação da Polícia Civil do Distrito Federal — a investigação apura a apreensão de uma arma com um de seus seguranças.

Depoimento Presencial Marcado. Diante do imbróglio com a Polícia Civil, que pedia para interrogar Bolsonaro por videoconferência, Alexandre de Moraes adotou uma postura rígida. O ministro determinou que o depoimento ocorra de forma presencial. O interrogatório está marcado para esta terça-feira (23), às 15h, dentro da própria residência onde o ex-presidente cumpre a pena.

A decisão de quinta-feira será o desfecho de uma semana de alta tensão para o núcleo político do ex-mandatário.