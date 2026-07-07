Inclusão e agilidade: Solicitação da carteira do autista passa a ser on-line em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac), promove nesta quinta-feira (9), às 18h, no Auditório da Escola Municipal Ana Rocha Lyra, o lançamento oficial da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Este documento oficial tem como propósito facilitar a identificação do público autista, assegurando atendimento prioritário e fortalecendo o respeito aos direitos legais, além de auxiliar o município a formular políticas públicas a partir de um melhor levantamento de dados sobre essa população.

A emissão do documento será totalmente gratuita e realizada de forma on-line, oferecendo praticidade para as famílias.

Como solicitar a CIPTEA

A partir do dia 9 de julho, a solicitação poderá ser feita via formulário eletrônico no Portal da Prefeitura de Guarapari. Após a análise da documentação, a carteira será emitida em formato digital, ficando disponível para acesso e impressão pelo portal ou aplicativo da prefeitura. Os documentos exigidos para a solicitação são:

Documento de identificação da pessoa com TEA;

CPF;

Comprovante de residência;

Fotografia recente;

Laudo médico com diagnóstico de TEA;

Documento do responsável legal, quando necessário.

A secretária da Semtac, Nádia Luciana Doná, pontua que a iniciativa é um avanço significativo, sendo uma ferramenta moderna e acessível que garante mais dignidade, acesso a direitos e um planejamento público mais eficiente. O prefeito Rodrigo Borges reforçou que a ação reafirma o compromisso da gestão municipal com uma cidade mais inclusiva e um atendimento mais humanizado para essas famílias.