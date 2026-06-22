Guarapari: Arsenal do tráfico e mais de 1.500 porções de drogas são descobertos por cães policiais

Entre os dias 19 e 21 de junho, o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo deflagrou uma série de ações operacionais e de inteligência que resultaram em um forte golpe contra a criminalidade em Guarapari. As ofensivas estratégicas, coordenadas pelas equipes da Força Tática e da unidade canina (K9), ocorreram em diversos bairros do município, culminando na apreensão de armas de fogo, grande quantidade de entorpecentes e no cumprimento de mandados judiciais.

O maior golpe contra o tráfico de drogas ocorreu na tarde de sábado (20), no bairro Perocão. Após levantamentos, os policiais militares localizaram um expressivo depósito de entorpecentes camuflado em uma área de mata densa. Com a atuação cirúrgica do cão policial Pajé, foram encontrados 1.208 pinos de cocaína, aproximadamente 950 gramas de cocaína em pó, 288 pedras de crack e cerca de 712 gramas de crack em barra. Toda a substância foi recolhida e apresentada à autoridade policial.

Ainda no sábado, o patrulhamento ostensivo gerou importantes resultados. No bairro Bela Vista, após denúncia anônima, um homem foi detido em flagrante por tráfico de drogas com 28 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha, 9 pedras de crack, um celular e R$ 437,00 em espécie. No bairro Kubitschek, outra abordagem resultou na detenção de um indivíduo portando 12 pinos de cocaína e R$ 120,00. Além disso, a Força Tática cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um adolescente no bairro Condados.

Ações na madrugada e apreensão de armas Ainda na madrugada de sábado, as equipes da Força Tática interceptaram um homem no bairro Coroado. Durante a abordagem veicular, os militares localizaram uma pistola calibre 9mm alimentada com 9 munições intactas, além de comprimidos de ecstasy e uma porção da substância conhecida como “pack”. No mesmo bairro, foi cumprido outro mandado de busca e apreensão contra um adolescente procurado por ato infracional análogo ao tráfico.

A ofensiva militar continuou ao longo do domingo (21). No período noturno, as equipes da Força Tática e do K9 apreenderam mais entorpecentes em duas frentes distintas. No bairro Camurugi, um suspeito fugiu ao notar a aproximação das viaturas, deixando para trás 16 pedras de crack, 3 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha, localizados pelo faro dos cães policiais. No bairro São Gabriel, em diligências semelhantes, foram apreendidos mais 17 pedras de crack, 2 pinos de cocaína e uma porção de maconha escondidos em um imóvel residencial.

A noite de domingo também foi marcada pela retirada de mais uma arma de circulação. Na comunidade de São Miguel, durante o atendimento de uma ocorrência, policiais localizaram e apreenderam um revólver calibre .32 municiado com 6 cartuchos intactos. Horas antes, na madrugada, equipes em patrulhamento pelo bairro Kubitschek apreenderam uma sacola descartada por um suspeito em fuga, contendo 49 pinos de cocaína e um frasco de loló.

Início da operação na sexta-feira. As ações do final de semana tiveram início na noite de sexta-feira (19). No bairro Adalberto Simão Nader, uma mulher foi presa pela Força Tática portando 94 pinos de cocaína, 39 pedras de crack e dinheiro. Paralelamente, no bairro Elza Nader, o K9 localizou em área de mata 216 pinos de cocaína e 69 pedras de crack. Na mesma noite, um homem com mandado de prisão em aberto por associação para o tráfico foi capturado no Centro de Guarapari.

Com o encerramento das operações, o comando do 10º Batalhão reiterou o lema “Policial Militar, herói protetor da sociedade” e reforçou o compromisso inflexível da instituição com a preservação da ordem pública e a segurança da população de Guarapari, garantindo a continuidade do policiamento ostensivo e do enfrentamento firme às organizações criminosas na região.