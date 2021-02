Hoje, no dia mundial do combate ao câncer, o Portal 27 traz para os leitores a história de Kelly Santos, uma jovem comerciante de Guarapari, de 28 anos, que estava lutando contra o câncer e descobriu uma gravidez que julgava ser impossível devido ao período de menopausa, no qual entrou em março 2019.

No momento, a comerciante está passando por um câncer de mama ductal invasivo em estágio avançado grau 3, HER2 positivo, e já realizou cerca de 35 quimioterapias, sendo 5 destas já grávida do bebê. Kelly descobriu a doença em 2018, quando sentiu algo duro no seio direito, que já passou por uma cirurgia de redução, e achou que era apenas um queloide.

No entanto, quando foi ao médico ver o que era, a jovem descobriu que se tratava de um tumor de cerca de 10 centímetros. A consulta foi feita em fevereiro de 2019, quando ela descobriu que tinha câncer, logo em seguida, no mês de março, a comerciante também descobriu que estava na menopausa.

“O câncer já estava em estágio 3, em estágio avançado, com 10 cm, e precisei imediatamente de entrar na quimioterapia. Fiz um ciclo de quatro brancas e quatro vermelhas iniciais, depois fiz a mastectomia radical, retirei o seio, e depois fiz um exame e descobri que estava com uma metástase axilar. Tive que fazer uma segunda cirurgia para fazer o esvaziamento axilar. Fiz 35 sessões de radioterapia, e já estava no segundo ciclo da quimioterapia, era a 12°, quando descobri a gravidez”, disse a jovem.

A gravidez de Kelly será a terceira e veio de forma totalmente inesperada, inclusive com médicos duvidando da eficácia dos testes, visto que a comerciante já tinha entrado no período da menopausa devido aos remédios que estava tomando. Para ela a maior preocupação após descobrir a gestação foi a saúde do bebê, que foi gerado enquanto a jovem passava por sessões de quimioterapia.

“Eu não esperava um terceiro filho. E por ter um câncer genético, tenho medo do que possa acontecer com meus filhos futuramente. Se Deus me deu a vida, só Ele pode me tirar. Eu vi o coração do meu bebê batendo e não vou desistir da vida dele”, conta a comerciante.

Ainda segundo Kelly, a previsão para o nascimento da criança é em abril deste ano, e após isso a comerciante poderá retomar o tratamento do câncer, que foi parado para manter a saúde do bebê. Serão feitas operações para descobrir algumas metástases.

Sobre o dia mundial do combate ao câncer, Kelly também deu um depoimento, onde contou a própria luta contra a doença e desejou confiança para os que, assim como ela, seguem na batalha e esperam o melhor para o futuro.

Confira abaixo.

“DIA MUNDIAL DO CÂNCER

Nunca me imaginei nessa realidade, que é cruel e dolorosa, mas que faz a gente crescer como ser humano e faz enxergarmos Deus em todo detalhe, pois só quem passa esse tratamento e vive tratando um câncer sabe o quanto é difícil viver tudo isso, por traz do meu sorriso há infinidades de lágrimas e medos, mas sem Deus tudo seria muito pior.

Se você, assim como eu, está passando por essa tempestade, acredite e entenda uma coisa: o câncer não é fácil, mas se você se revoltar com Deus por esse acontecimento ele fica muito pior!!

Confie no que Deus tem para você, chore quando quiser somos humanos e falhos, temos medos sim, mas sempre haverá um novo dia para pedir a ajuda de Deus para passar tudo isso, e nunca se esqueça que ele tem cuidado de cada obstáculo!

” Há tempestades que vem para mostrar pra você mesmo o quanto você é forte”

Creio nos planos de Deus para minha vida, e espero que minha cura aconteça o mais breve possível.”