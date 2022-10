O segundo turno está em andamento e a primeira pesquisa mostra uma pequena vantagem para Casagrande. De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, o candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB) lidera a disputa ao governo do Estado com 53% das intenções de voto válidos. Carlos Manato (PL) aparece no levantamento com 47%. O resultado desta pesquisa considera os votos válidos, ou seja, não são contabilizados os votos brancos e nulos.

Estimulada. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Casagrande aparece com 48%, Manato com 42% das intenções de voto. 6% responderam que votarão em branco e outros 4% disseram que não sabem ou não responderam.

TV Vitória. A pesquisa da Real Time Big Data, foi encomendada pela TV Vitória junto com a Record TV. Foram ouvidos 1.000 eleitores de todas as regiões do Espírito Santo nos dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-05269/2022.

Renda. A pesquisa apresentou outros pontos como Casagrande liderando com 54% entre aqueles que recebem até dois salários mínimos. Os que recebem entre dois e cinco salários mínimos, a preferência é por Manato, que tem 47%. Os dois candidatos estão empatados com 47% entre aqueles que recebem mais de cinco salários.

Gênero. Casagrande lidera com 49% da preferência das mulheres e 48% dos homens. Manato tem 38% dos votos das mulheres e 46% dos homens.

Religião. Os católicos tem a preferência por Casagrande, com 50% dos votos contra 39% para Manato. Entre os evangélicos, há um empate com 45% das intenções de voto para os dois candidatos.