Internos do sistema prisional capixaba participam, nesta quinta-feira (13), de mais uma edição do Torneio Internacional de Xadrez On-line. Internos da Penitenciária de Segurança Média 1 disputam o tabuleiro com detentos da Argentina, Jamaica, Granada, México e Estados Unidos. O Espírito Santo é pioneiro nesta prática no Brasil, sendo o único estado da federação a participar do evento internacional que reúne 46 países.

As partidas serão realizadas de forma on-line na Penitenciária de Segurança Média 1, no Complexo de Viana, com início às 11h. Cinco internos da unidade, incluindo um jogador reserva, estão escalados para as partidas. Os classificados no primeiro dia de evento jogam também na sexta-feira (14), com os melhores colocados entre os países participantes. Os jogos podem ser acompanhados por meio do site https://www.chess.com/

A Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) dá apoio aos competidores. O consultor de xadrez no sistema prisional, Charles Moura Netto, enfatiza que o Estado representa o Brasil na competição internacional e que o Espírito Santo atinge uma posição de destaque sendo o pioneiro desta prática no país.

“O jogo de tabuleiro tem uma função importante no sistema prisional, pois a prática é utilizada como instrumento de ressocialização. É um esporte que requer disciplina, raciocínio lógico e decisões bem pensadas para sair vencedor. Toda essa técnica auxilia também na construção da história de cada jogador. Ensina a refletir sobre o processo de decisão e as consequências que um erro, assim como no jogo, pode trazer para suas vidas”, destaca Charles.

Em 2019, internos do sistema prisional capixaba conquistaram a 6ª posição no ranking geral do Torneio Internacional de Xadrez On-line, ficando na frente da Inglaterra. A subsecretária de Estado de Ressocialização da Secretaria da Justiça (Sejus), Karina Rocha Mitleg Bayerl, explica que a prática do xadrez é desenvolvida em diversas unidades e que as técnicas aprendidas com o jogo trazem inúmeros benefícios a pessoa privada de liberdade. “O xadrez desenvolve o raciocínio e contribui para a saúde mental dos internos, pois acalma e reduz a ansiedade, além de trabalhar concentração, estratégia e estimular a tomada de boas decisões. É uma excelente contribuição para o processo de ressocialização do preso”, afirma.

Também participam do evento países como Austrália, Índia, Mongólia, Filipinas, Cazaquistão, Bulgária, Bósnia, Armênia, Inglaterra, Alemanha, Itália, Sérvia, Portugal, Irlanda, Colômbia, Espanha, Uruguai, Irã, Sérvia, Geórgia, Grécia, Croácia, Eslovênia, Equador, Canadá, entre outros.