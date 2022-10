Neste sábado (15), dia dos professores, vai rolar a primeira edição do “Boteco na Lua”, no centro de eventos Lua Azul, uma deliciosa roda de boteco com muita música e agitação na cidade. E os moradores de Guarapari e turistas que desfrutam de uma folga prolongada, devido a tradicional semana do saco cheio, poderão desfrutar desta programação especial.

As atrações musicais atendem a quem gosta de Pop Rock Nacional e Internacional com o cantor Thiarlys e a cantora Melina Ronqueti, que promete agitar a noite, com muito sertanejo e moda de viola.

No cardápio da primeira edição do “Boteco na Lua” terá, batata frita, aipim frito, caldos de vários sabores, costelinha frita, frango a passarinho, isca de peixe com molho tártaro, pernil à pururuca, torresmo, e muitas outras delícias.

E para você que deseja aproveitar de uma noite agradável, com comida gostosa e boa música, pode entrar em contato e adquirir o seu ingresso por apenas R$80,00. Lembrando que os ingressos são limitados, a comida liberada e as bebidas serão vendidas no local.

Serviço:

Local: Lua Azul

Data: 15 de outubro

Horário: 21 h

Ingresso: 80,00

Informações: (27) 99904-2372