A pandemia de Covid-19 trouxe à tona as dificuldades e injustiças sociais em nossas cidades, mas também em todo país. Quanto mais tempo passamos em isolamento social, mais observamos a necessidade de nos sensibilizarmos com os que se encontram em situação de vulnerabilidade e o quanto é importante criar formas para ajudar quem não está em situação mais vulnerável.

O Colégio Americano decidiu colocar em prática a solidariedade e está promovendo o Drive Thru Americano Solidário, convidando alunos, ex-alunos, amigos, familiares, vizinhos a abraçarem esta causa tão nobre que é ajudar ao próximo.

A ação acontecerá em dois momentos: no colégio Americano em Guarapari, no dia 10/06, às 17h30, contando com a parceria com as ONGs “Eu como, você come!” e PIPA (Projeto Inclusão por Amor); e no Colégio Americano em Serra, no dia 11/07, das 9h às 11h.

A intenção é arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza para compor cestas básicas que estão sendo distribuídas pelas instituições parceiras, garantido a sobrevivência e a dignidade dos mais afetados pela crise causada pela pandemia.

O Drive Thru garantirá a segurança de quem participar e de nossa equipe. Para isso, pedimos que as doações sejam deixadas no porta-malas do veículo para que nossa equipe as retire, evitando aglomeração e o contato físico, mas conectando sentimentos e emoções.

Neste dia estaremos recebendo:

– alimentos não perecíveis de extrema relevância: arroz, açúcar, feijão, óleo, farinha de trigo, macarrão, leite, fubá, café, farinha de mandioca ou de milho, entre outros;

– produtos de higiene pessoal: sabonete e pasta de dente;

– produtos de limpeza: sabão em pedra/barra, água sanitária, sabão em pó e detergente.

As doações também ser feitas também através do QR Code disponibilizado pela ONG Uma Tonelada de Amor.

10/06, às 17h30

Colégio Americano em Guarapari

Rua Ernestina Vieira Simões, 203 – Bairro Independência – Guarapari/ES

(27) 99256-7830 – Mayra Nascimento

11/06, das 9h às 11h

Colégio Americano em Serra

Rua Eudes Scherrer, 108 – Parque Residencial Laranjeiras – Serra/ES

(27) 99991-3596 – Francielle Maia

Participe do Drive Thru Americano Solidário: Conectando Emoções!, no dia 11 de julho, sábado, de 9h às 11h, na rua do Colégio Americano-Laranjeiras, e aproveite para matar as saudades dos professores e equipe técnico-administrativa da escola.