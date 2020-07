Nesta sexta-feira (10), a Vigilância Epidemiológica Municipal, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA-ES), informou que após a realização de investigação epidemiológica criteriosa foram confirmados seis óbitos por COVID-19, por critério CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO até a presente data.

Os referidos óbitos ocorreram entre 22/05/2020 e 06/06/2020. Destes, 01 óbito foi lançado no Boletim Epidemiológico do dia 06/06/2020 e os outros 05 óbitos foram lançados no Boletim Epidemiológico nesta data (10/07/2020).

Além disso, a prefeitura também confirmou 1.296 casos de Covid-19, 1.011 curados, e o Painel Covid-19 registrou 2.996 suspeitos e 5.182 notificados.

Estado. O Espírito Santo atingiu a marca de 61.361 de casos confirmados e 1.967mortes em todo o território capixaba. O número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou para 40.983. Os casos notificados ultrapassam os 188 mil e existem 25.715 em investigação.

Guarapari por bairro. Os bairros com maior número de casos confirmados em Guarapari são: Praia do Morro com 187, Muquiçaba com 96, Santa Mônica com 79, Centro com 76, Itapebussu com 73 e Ipiranga com 57.

