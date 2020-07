O município de Guarapari ultrapassa os 5 mil casos notificados de coronavírus, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) desta quinta-feira (09). São 1.233 casos confirmados, 962 casos curados e 54 óbitos desde o início da pandemia. São 2.878 casos suspeitos e 153 em investigação.

+ Coronavírus: dados do governo mostram que Guarapari tem mais de 5 mil casos notificados

Entre os bairros com o maior número de casos confirmados da Covid-19, em Guarapari, está a Praia do Morro, com 178 casos confirmados. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, atualizados no painel Covid-19.

Além da Praia do Morro, Muquiçaba, Santa Mônica, Centro, Itapebussu e Ipiranga estão na lista de bairros com maior número de casos. Veja no quadro abaixo.



Por João Pedro Barbosa – estagiário