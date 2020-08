Uma confusão entre dois policiais militares e um rapaz foi registrada em vídeo por um morador não identificado. O caso aconteceu na última terça-feira, 4, no bairro Jabaraí em Guarapari.

De acordo com informações da polícia militar, o homem de 18 anos teria jogado um pacote no quintal de uma casa ao avistar a polícia. Os dois militares que passavam no momento suspeitaram de algo e abordaram o rapaz que resistiu duramente.

O homem abordado, de acordo com os policiais, começou a chamar familiares a população para intervir na situação, o que gerou uma aglomeração no local. No vídeo, pode-se ver um policial tentando conter o suspeito enquanto o outro tenta dispersar a população.

Até uma pessoa portando faca aparece no vídeo. O rapaz dá uma joelhada no policial e os militares tentam derrubá-lo. Um dos policiais usa um spray de pimenta e é novamente agredido pelo suspeito. Cercados pela população, que tentam impedir os policiais de lebar o rapaz, os PM’s pedem reforço.

De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz foi conduzido à Delegacia e liberado após assinar um termo por desacato à autoridade e se comprometer a comparecer em juízo. Confira o vídeo: