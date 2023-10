Ontem (16) os municípios de Anchieta e Piúma oficializaram o lançamento do Plano de Intervenção do Ecossistema Local de Inovação (ELI). O encontro aconteceu no Ifes de Piúma e contou com a participação de empresários, representantes de instituições públicas e privadas.

O Plano faz parte das ações do Ecossistema Local de Inovação que as duas cidades vêm tecendo com apoio do Sebrae e de diversos setores há alguns meses, após terem aderido ao Programa Cidade Empreendedora.

Participantes. Durante a solenidade, o prefeito de Piúma, Paulo Cola, e a secretária de Integração e Desenvolvimento de Anchieta, Paula Louzada, falaram sobre a importância da iniciativa para os municípios e região. Estiveram presentes ainda o diretor-geral do Ifes – Campus Piúma, Marcelo Fanttini Polese e o diretor técnico do Sebrae, Luiz Henrique Toniato, que fez a entrega do documento.

Inovação. Um ecossistema de inovação é um sistema formado por diversos elementos que criam um ambiente propício para o surgimento de novas ideias, inovações, empreendedorismo e negócios. Instituições governamentais, universidades, empresas, cooperativas, hubs de inovação, incubadoras, parques tecnológicos, associações. Todos esses componentes transformam ambientes em polos criativos impulsionando e promovendo novos talentos.

No decorrer do evento o empreendedor, jornalista, especialista em inovação, futuro e desenvolvimento de negócios, Leo Carraret, ministrou uma palestra: ‘Crescimento regional com foco na inovação’.

Finalizando a cerimônia, o Comitê Gestor do Ecossistema Local de Inovação e demais representantes de entidades e instituições presentes assinaram o Protocolo de Intenções, firmando o compromisso no apoio ao desenvolvimento do Ecossistema Local de Inovação de Anchieta e Piúma.

De acordo com a gerente municipal de Ciência Inovação e Desenvolvimento Econômico de Anchieta, Eliane Marconcini, Anchieta e Piúma receberam várias consultorias do Sebrae para potencializar a capacidade do setor público municipal de estimular as atividades produtivas no seu território, por meio da formulação de políticas públicas, regulamentações e processos que melhorem o ambiente de negócios nas cidades.