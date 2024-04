ASSOCIAÇÃO XAPURI – ES

Guarapari/ES, 02 de MARÇO DE 2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prezados (as) Associados (as);

A ASSOCIAÇÃO XAPURI ES– CNPJ 51.579.629/0001-79, no uso de suas atribuições legais; convoca todos os interessados para a Assembleia Geral de sua Constituição-fundação, a realizar se em:

DATA: 17 de abril de 2024

HORA: 20hs

LOCAL: na sede da Associação Xapuri

ENDEREÇO: Rua Theodoro Souza Lima, 68 – Perocão – Guarapari – ES

Para tratar dos seguintes assuntos em PAUTA:

1. Leitura, Análise e aprovação do estatuto social; 2. Aprovação de constituição da associação; 3. Apresentação de propostas e planos de ações para o biênio 2024- 2025. 4. Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal; 5. Assuntos gerais:

GUILHERME NAVARRO SCHNEIDER

ASSOCIADO