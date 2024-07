A turma adulta de teatro musical da escola Dourado Cais das Artes está preparando uma adaptação do filme musical “Sing – Quem canta seus males espanta” para encerrar o primeiro semestre de aulas. A peça, com 15 jovens atores e atrizes, contará com mais de 10 músicas ao vivo e coreografias originais, narrando a história de Buster Moon, um showman que organiza uma competição de canto para salvar seu teatro. A apresentação será no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória, nesta sexta feira (26), de julho.

Segundo o diretor Marcus Vinicius, a adaptação promete uma qualidade admirável em todo o estado, comparável aos musicais da Broadway. Ele destaca a dedicação e o trabalho árduo dos alunos, que enfrentaram músicas difíceis e desafiadoras.

A diretora Rafaela Conceição escolheu “Sing” para explorar os talentos da turma, refletindo o desejo de todos de viver da arte. Ela enfatiza o entusiasmo e o compromisso de cada membro da equipe, desde os atores até a direção e a equipe técnica, com o objetivo de fazer o espetáculo acontecer e emocionar o público.

Sinopse

Buster Moon é um showman empolgado que decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. Um mal entendido com o prêmio, faz com que ele tome decisões audaciosas, chamando a atenção não só da maior estrela que seu teatro já viu, mas também da maior empresa de show business da capital. O que começa com o sonho de Buster de fazer uma grande competição de canto, logo se torna uma missão emocional, que demonstra o poder da música para curar até mesmo o coração mais partido, e o convencer a voltar aos palcos. Um elenco que enfrenta e supera seus limites, pois o show não pode parar. Uma adaptação musical do filme “Sing”, feita pelos alunos da turma de Teatro musical da Dourado Cais das Artes.

Serviços:

Local: Palácio da Cultura Sonia Cabral: R. São Gonçalo – Centro, Vitória – ES

Data: 26 de Julho de 2024

Horário: 20:00 horas

Duração: 1hr e 50min

Classificação indicativa: 13 anos

Ingressos podem ser adquiridos pelo site da Le Billet

Mais informações:

Informações via WhatsApp: (27) 99698-6550