O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com inscrições abertas até o dia 29 de junho para quem deseja trabalhar auxiliando as micro e pequenas empresas capixabas ou parceiros nas áreas de Produtividade, Transformação Digital, Rural, Ecossistemas de Inovação e Indicação Geográfica. Para se inscrever, basta acessar o link: bit.ly/ALI_2022.

Ao todo são 50 vagas imediatas para Agentes Locais de Inovação (ALI), sendo 10 delas para graduandos, com remuneração de até R$ 1.500 mil, e as demais para profissionais com ensino superior completo e pelo menos 6 meses de experiência na área desejada, com remuneração de até R$ 5 mil. Além disso, também serão selecionadas outras 113 vagas para cadastro de reserva.

“Esta é a primeira vez que novas áreas de atuação, além da produtividade, são inseridas em processos seletivos de Agentes Locais de Inovação para o Espírito Santo. Os profissionais selecionados vão atuar em diferentes regiões do estado e alguns dos projetos têm como objetivo serem facilitadores da implantação da inovação nos pequenos negócios atendidos, e outros têm objetivo de apoiar os ecossistemas de inovação e apoiar o desenvolvimento das Indicações Geográficas selecionadas”, ressalta a analista do Sebrae/ES, Carine Thomazi.

Os candidatos à ALI passarão por três etapas de seleção: avaliação de conhecimento, análise curricular e documental e avaliação de habilidades e perfil. Todo o processo acontecerá de maneira remota.

Os agentes selecionados para vagas imediatas, se tornarão bolsistas do Sebrae, serão capacitados e atuarão em campo, acompanhando um conjunto de empresas com a função de propor melhorias e oferecer respostas às demandas do negócio.

Inscrição. A inscrição fica aberta até às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de junho no site: bit.ly/ALI_2022. No mesmo link, o candidato pode ter acesso a todas as informações do edital.

Programa Agentes Locais de Inovação. O programa Agente Local de Inovação (ALI) é uma iniciativa do Sebrae que tem o objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação junto às micro e pequenas empresas, por meio de orientação proativa, gratuita e personalizada.