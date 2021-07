A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está na final do Prêmio ANEEL de Qualidade na categoria “Concessionárias da Região Sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras”. As vencedoras em 14 categorias serão conhecidas em cerimônia virtual de premiação no próximo dia 29

Os finalistas são escolhidos após entrevistas, realizadas de forma aleatória, com 540 clientes por distribuidora. Os questionários foram aplicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021. As questões tratam de temas como o nível de satisfação do consumidor de forma geral, qualidade do fornecimento de energia e de serviços prestados, atendimento e confiança na distribuidora.

Além desse ano, a EDP já foi finalista da premiação em 2016, 2017 e 2019. O prêmio visa reconhecer a melhoria na qualidade dos serviços sob o olhar do consumidor.

“Temos nos esforçado ano a ano para ampliar a satisfação dos nossos clientes. Estar novamente entre as melhores do país demonstra que nossa dedicação vem dando frutos. De 2021 a 2025, faremos nosso maior investimento da história no estado, a fim de preparar a companhia para a transição energética, tendo o consumidor no centro de nossa estratégia”, destaca Vilmar Abreu, gestor executivo de Ouvidoria e Excelência de Clientes da EDP.

Destaque em outras premiações

Em junho, a EDP foi eleita a melhor empresa de Energia e Utilities pelo 22º Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente no segmento Energia Elétrica. Em 2021, a premiação reconheceu os destaques da evolução ágil e inédita no atendimento ao consumidor.

A premiação analisou, dentre outros critérios, a forma de se comunicar com o cliente e servi-lo. A metodologia avalia ainda, através do Cliente Oculto, os principais canais de contato e relacionamento de cada empresa com os seus consumidores, bem como o desempenho de segmentos do mercado.

No mesmo mês, a companhia ficou na quinta colocação no Prêmio ANEEL de Ouvidoria. A iniciativa reconhece as ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica que melhor atendem às demandas dos clientes no país. O ranking leva em conta critérios como tempo médio de resposta aos clientes, clareza e transparência das informações repassadas ao consumidor e eficácia dos canais disponíveis.