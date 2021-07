Nessa terça-feira (20), Policiais Militares do 9º Batalhão da PM de Cachoeiro detiveram um acusado de tentativa de homicídio durante policiamento realizado no município de Vargem Alta. Pela manhã, a guarnição deslocou para o Morro da Formiga, em Vargem Alta, para atendimento de uma tentativa de homicídio por arma de fogo.

Queda. No local, os PMs encontraram um homem ferido que havia caído do terceiro andar de um prédio. Neste momento, uma mulher informou que esse homem era o autor da uma tentativa de homicídio, onde a vítima era o marido dela, que foi socorrido ao pronto atendimento hospitalar da cidade, relatando ela que estava dormindo em sua residência junto ao esposo, quando este homem que caiu do prédio, arrombou a porta de sua casa visualizando em posse de uma arma de fogo dizendo que iria matar seu esposo, disparando e atingindo-o na mão esquerda, passando de raspão no peito.

Drogas. O esposo dela e o homem que invadiu o apartamento entraram em luta corporal, e o acusado efetuou mais um disparo, e, em seguida, caiu do terceiro andar, fraturando o maxilar, o pulso esquerdo e sofrendo várias escoriações no corpo. O acusado foi detido e relatou não saber a motivação do ato que cometei, já que relatou aos PMs, que passou a noite ingerindo bebida alcoólica, e usando drogas ilícitas.

Hospitalizado. O acusado também afirmou que a arma usada foi pega por uma pessoa desconhecida enquanto estava caído na rua e se evadiu. Ele também estava com uma perfuração na altura da cintura aparentando ser de um disparo de arma de fogo. Em busca pessoal foi encontrado em sua cintura o coldre da arma. A vítima permaneceu no Hospital Padre Olívio, em Vargem Alta, o acusado foi transferido ao Hospital Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim, onde permaneceu em escolta policial. O boletim de ocorrência foi encaminhado ao plantão policial local.