Aos 11 anos de idade, a pequena Iara, realizou o sonho de conhecer a polícia militar. A visita aconteceu nesta quinta-feira, no 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari. Iara contou ao Pastor Rafael Abdala, da Primeira Igreja Batista de Guarapari, sobre seu sonho de ser uma policial militar, e que gostaria de ver de perto como eles trabalham.

A igreja entrou em contato com o 10º Batalhão para que ela pudesse fazer uma visita e conhecesse de perto o trabalho. A visita ocorreu juntamente com sua mãe, a senhora Tamires, sua irmã Izabele, a assistente social Daniela e Adailde, pertencentes à equipe da Igreja.

Durante a visita, Iara e sua irmã Izabele foram vestidas com as fardinhas mirins da PM e todos os acessórios que compõem o fardamento, entraram na viatura e tiraram muitas fotos. O tenente-coronel Emerson Caus, comandante da Unidade, recebeu as crianças em seu gabinete e ficou surpreso com tamanha admiração das visitantes.

“Fico orgulhoso e até emocionado de ver essas crianças com tamanha admiração pela nossa instituição, de ver o brilho dos seus olhares. Esse é um trabalho constante de aproximação da Polícia Militar com a comunidade. Ver essas crianças tão felizes em vestir uma farda e sonhar que no futuro farão parte da nossa corporação é muito gratificante, nos faz continuar com nosso trabalho”, afirmou oficial.

A mãe de Iara encerrou a visita dizendo que esse sonho dela é desde pequenina: “já tem alguns anos que sempre que ela vê alguma viatura na rua, ela mexe com os policiais e fala que vai ser polícia um dia”, conta Tamires, que pediu orientações de como funciona o processo seletivo para entrar na Instituição.