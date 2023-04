Uma informação que ganha força nos bastidores pode dar um tempero diferente na eleição de Guarapari. Circula nos bastidores políticos desde o começo do ano, a informação que o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, estaria cogitando colocar a ex-deputada federal Norma Ayub, para disputar a prefeitura de Guarapari em 2024.

Movimentações. Essa informação veio de três fontes diferentes. Duas teriam ouvido isso do próprio prefeito e outra ouviu do deputado estadual Theodorico Ferraço, que é esposo de Norma. Isso indica que realmente há uma boa movimentação neste sentido no grupo de Esdson.

Quem é Norma Ayub? Ela é Nascida em Itapemirim. Foi deputada federal por dois mandatos, de 2017 a 2019, com a renúncia de Max Filho, de quem era suplente, e depois sendo eleita para o próprio mandato de 2019 até 2023.

Já foi prefeita. Norma Ayub também foi prefeita de Itapemirim por dois mandatos. De 2005 a 2008 e depois de 2009 a 2012. O nome de Norma seria uma forma de manter muitos projetos políticos que Edson e os Ferraço tem em comum.

Ferraço. Edson é totalmente ligado a família Ferraço com quem tem ligações e lealdades profundas com pai e filho (Theodorico e Ricardo). Norma Ayub prefeita seria a confirmação do desejo de Edson continuar mandando em Guarapari com apoio dos Ferraço.

Será que cola? Como vão reagir outros políticos e lideranças locais? Seria ela uma verdadeira uma ameaça às suas próprias pretensões eleitorais? O nome dela “cola” em Guarapari? Como se sabe, Edson é um político inteligente e calculista. Nada do que ele faz é à toa. Todos os nomes que ele “ventila”, sempre mostram que tem em mente algum plano ou projeto.

20 anos. Na medida que as eleições se aproximam ele vai dando “dicas” e mostrando como e com quem pode jogar. O xadrez de 2024 está aberto e resta saber como os adversários vão fazer para enfrentar um prefeito que tem quase 20 anos de poder em Guarapari.