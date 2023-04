Mestranda em Direito (EUA) e Especialista em Filosofia (PUC/RS), a professora Cláudia Penalva se dedica desde o ano de 2017 a ensinar filosofia e a desenvolver projetos aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na EEEFM Angélica Paixão (Guarapari-ES).

No dia 13 de abril desde ano de 2023 participou da 2ª Reunião técnica GEEJA direcionada aos professores do PIPAT (Projeto Integrador de Pesquisa e Articulação com o Território) de toda rede estadual do Espírito Santo. Nesta oportunidade compartilhou sua rica experiência e socializou práticas desenvolvidas durante toda sua trajetória como docente. No dia 18 de abril estará novamente participando desta reunião técnica.

A professora destaca que “se sente muito grata pelo reconhecimento e oportunidade de compartilhar seus conhecimentos, mas nada disso seria possível se não tivesse o apoio da Diretora Tânia Márcia Simões Carnetti , do pedagógico da escola, dos professores que colaboraram e colaboram com todo o desenvolvimento de suas ações e dos alunos que se dedicam” e completa “a forma que conduzo o trabalho é fruto de uma coletividade , o projeto é executado por mim, mas também pela professora Bruna (Português) , Tatiana (Artes) e Daniel (Física) , não é um mérito só meu, mas de toda comunidade escolar”.