O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã da última sexta-feira (14), o novo Aeroporto Regional de Linhares, que recebeu obras de expansão da pista e construção de um novo terminal de passageiros. Com um investimento total de R$ 67 milhões, sendo R$ 49 milhões do Governo do Estado e R$ 18 milhões do Governo Federal, o aeroporto se torna um importante instrumento para o desenvolvimento econômico e social do norte capixaba. A solenidade teve a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e demais autoridades.

“É a segunda vez que o ministro Márcio França vem ao Espírito Santo este ano e a segunda vez em Linhares. Quero agradecer a todos que ajudaram a transformar esse sonho em realidade. Estou feliz na mesma intensidade em que a população de Linhares. Tenho certeza absoluta que veremos esse aeroporto recebendo vários voos comerciais, abrindo novas perspectivas para uma cidade que já é próspera. Essa é uma grande oportunidade para as pessoas usarem este espaço como instrumento do desenvolvimento”, afirmou o governador.

Em sua fala, Casagrande fez um agradecimento ao Governo Federal pela parceria durante todo o processo de execução da obra. “Gostaria de agradecer ao presidente Lula pelo apoio e gostaria de lembrar que essa obra foi iniciada ainda durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. O Espírito Santo tem um nível de investimento diferenciado. Somente um estado organizado pode colocar R$ 49 milhões nessa obra. Temos aqui uma pista maior que a do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ou seja, qualquer avião pode pousar aqui”, disse.

O ministro de Portos e Aeroportos comemorou a entrega do primeiro aeroporto regional desde o início da atual gestão. “O presidente Lula nos encomendou 100 aeroportos regionais e já estamos entregando o primeiro. Agora faltam 99. O presidente disse que este seria o primeiro aeroporto, porque o governador Casagrande sabe fazer obra e faz rápido. A partir do segundo semestre, vamos iniciar um programa de passagens aéreas a R$ 200,00 por trecho. Queremos mais pessoas voando, para isso é preciso ter mais aeroportos regionais. O governador nos pediu a ampliação do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim e vamos fazer”, declarou Márcio França.

Durante a agenda, a comitiva do governador e do ministro conferiu as instalações do Aeroporto, que agora tem capacidade para receber voos comerciais de até 150 passageiros. A nova pista do aeroporto, que possui 1.860 metros de extensão, recebeu a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), possibilitando a ampliação de sua capacidade operacional. A obra foi realizada pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O Governo do Estado e a Prefeitura de Linhares avaliam uma proposta para que a administração do Aeroporto seja feita pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), trazendo mais qualificação à gestão e sua viabilidade econômica.

“Temos trabalhado para desenvolver a infraestrutura do Espírito Santo. Essa inauguração é um marco, que vai impulsionar o desenvolvimento econômico e social de toda a região norte. Entregamos um aeroporto moderno, seguro e funcional, alinhado às diretrizes da Anac e com potencial comercial para o transporte de cargas e de passageiros” destacou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Além da expansão da pista, o Aeroporto também recebeu obras de ampliação e reforma do terminal de passageiros, que agora tem 735 metros quadrados, nova fachada, reformulação das áreas internas e estacionamento. O Governo do Estado também adquiriu e instalou o PAPI, equipamento de auxílio para pousos, exigido pela Anac para operação de aeronaves a jato.

“A inauguração do Aeroporto Regional de Linhares demonstra um novo tempo de desenvolvimento não só para o município, mas também para toda a região. Vamos impulsionar e fortalecer a economia, gerando mais investimentos e oportunidades para o capixaba”, ressaltou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Estiveram presentes os prefeitos Bruno Marianelli (Linhares), Ana Malacarne (São Domingos do Norte), André Sampaio (Montanha), Dr. Sidiclei (Pancas), Gutinho Astori (Marilândia), Leonardo Finco (Governador Lindenberg), Micula (João Neiva), Guerino Balestrassi (Colatina), Marcos Guerra (Jaguaré), Jailson Quiuqui (Águia Branca), Daniel Santana (São Mateus); os deputados federais Paulo Foletto e Dr. Victor Linhalis; os deputados estaduais Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, Tyago Hoffmann, Dary Pagung e Lucas Scaramussa; além de secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias.