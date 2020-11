A candidata à prefeita de Guarapari, pelo Republicanos, Fernanda Mazzelli, ajuizou na justiça eleitoral uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra o seu oponente na campanha, Carlos Von.

A ação de investigação se baseia na alegação de que Carlos Von teria marcado uma reunião com candidatos do partido Republicanos (partido que não é da coligação do deputado) no último dia 28 de outubro na qual segundo denúncia de Luciano Ceotto, o advogado de Fernanda, essa reunião incorreria em abuso de poder econômico eleitoral.

O denúncia afirma ao juiz eleitoral que. “Os investigados comprometeram a lisura e igualdade do processo eleitoral ao negociarem diretamente com candidatos a vereador, de outra Coligação, apoio político em troca de pagamento de quantias, além de oferecimento de cargos caso atingido determinada quantidade de votos”, diz em parte.

Áudios. A denúncia se baseia em áudios que teriam sido gravados nessa reunião e que circularam essa semana por redes sociais e aplicativos de celular, que segundo o advogado de Fernanda. “As condutas supramencionadas se mostram incompatíveis com a igualdade de condições à disputa do pleito municipal de 2020, e, certamente, rendeu vantagem exagerada aos investigados, em prejuízo da campanha limpa, justa e igualitária a que a legislação e os Tribunais Eleitorais e Juízos singulares buscam efetivar.”, diz outra parte da denúncia.

O Portal 27 procurou Fernanda Mazzelli para que pudesse nos dar mais explicações sobre essa denúncia, porém a candidata disse que, seguindo as orientações do advogado, não poderia se manifestar por enquanto.

Resposta. Procuramos também a assessoria do deputado Carlos Von, que nos pediu um tempo e no começo da noite nos enviou uma nota dizendo que “Ainda não fomos notificados da ação judicial, mas estamos tomando todas as providências jurídicas para que esses ataques e fake news não fiquem impunes”.

A assessoria do deputado também nos enviou o vídeo abaixo.