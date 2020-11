A equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari apreendeu, nesta sexta-feira (06), uma granada, além de armas e munições dentro de uma casa localizada no bairro Paturá, no município. No local foram detidos dois homens, sendo um de 27 anos e o outro de 21 anos, irmão do chefe do tráfico de drogas do bairro.

Durante as buscas realizadas no interior da casa – que era usada como ponto de venda de drogas -, foram encontradas munições e uma espingarda calibre 12 no forro do teto, além de uma granada que estava embaixo de uma escada. Também foram apreendidos R$ 225,00 e celulares. Com o detido de 21 anos, foi apreendido um revólver municiado.

O responsável pela DHPP, delegado Franco Quedevez, explicou que estão sendo realizadas ações constantes na região tendo em vista a guerra que existe entre os bairros Paturá e Santa Mônica, que resulta em muitos homicídios na região.

“Recebemos informações de que o chefe do tráfico de drogas havia trazido armas e pessoas de fora de Guarapari para realizar tráfico de drogas no bairro Paturá. Como ele possui um mandado de prisão por homicídio, ele não vem ao Bairro e, por isso, manda pessoas que vendem as drogas e fazem a defesa armada da ‘boca’”, informou.

Os detidos foram autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, qualificada pelo uso de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.