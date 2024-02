A mobilização para reunir novas lideranças e nomes para disputar as próximas eleições municipais entre os conservadores ganhou um reforço importante e uma oportunidade para preparar o caminho até o próximo pleito.

Serão 4 dias de imersão com certificação, divulgação de pré-candidatos, formação de fiscais voluntários, debates e planejamento para as próximas eleições.

Fampec. O Fórum de Ativistas, Movimentos, Parlamentares e Empreendedores Conservadores (FAMPEC) vem trabalhando, nos últimos meses, uma série de ações para fortalecer a base do conservadorismo brasileiro, promovendo discussões e debates com os mais variados assuntos. Isso proporcionou a visibilidade de muitas pessoas anônimas, oportunizando uma frente de atuação única e pioneira no que diz respeito ao incentivo e surgimento de novas lideranças políticas nos seus respectivos municípios.

Imersão. Para potencializar e ampliar ainda mais os resultados desse trabalho, será realizado uma imersão de 4 dias e divulgação nacional de pré-candidatos conservadores no próximo mês de março, em Guarapari e outros quatro municípios onde os participantes presentes farão treinamentos, cursos, palestras e outros métodos de desenvolvimento pessoal para aplicar no decorrer do processo eleitoral.

Também será feito uma ampla divulgação dos nomes nas redes sociais, haverá entrega de certificação e o pré-candidato terá o nome inserido na lista da revista digital do FAMPEC, que vai rodar o Brasil em 2024.

Programação. A imersão será presencial e contará com uma programação intensa durante os dias 14, 15, 16 e 17 de março, com pré-candidatos conservadores de várias regiões do país envolvidos. Também será feito um amplo treinamento de Fiscais Voluntários que pretendem atuar nas próximas eleições municipais, bem como para assessores, equipes de campanha e outros interessados em adquirir conhecimento sobre o processo eleitoral, empreendedorismo e outros temas relevantes.

Os combos de participação já estão disponíveis para os interessados e as vagas são limitadas. Saiba mais e realize sua inscrição clicando aqui.