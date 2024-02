O destino de Matheus Stein Pinheiro, acusado de assassinar a namorada, Ana Carolina Rocha Kurth, ganha novos contornos. Após o trágico episódio que tirou a vida de Ana Carolina em maio do ano passado, o jovem de 24 anos pode não enfrentar julgamento pelo homicídio.

Laudo médico. A reviravolta no caso se deu após a divulgação de um laudo médico que apontou que Matheus é portador de uma doença mental que o torna inimputável, não podendo ser julgado pelo crime ou punido com a prisão. Segundo reportagem de A Gazeta, Homero Mafra, advogado de defesa do acusado, afirma que o jovem não tinha consciência dos atos que praticou no momento do crime. A defesa se embasa no diagnóstico de “transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas – psicose residual”, conforme o CID 10 F19.7.

No entanto, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contestou a perícia médica, alegando a falta de clareza em alguns detalhes técnicos e requisitou novos exames para esclarecimento.

Questionamentos. Segundo Rivelino do Amaral, advogado que atua como assistente de acusação ao lado do MPES representando a família de Ana Carolina, o novo documento trazido ao processo suscita questionamentos cruciais sobre o comportamento e a conduta de Matheus.

“O acusado exercia plenamente as suas atividades no dia a dia, fazia faculdade, namorava, morava com a jovem morta, tinha uma vida social, cursava Direito. De uma hora para outra ele é declarado incapaz, sem capacidade mental de entender, por exemplo, o caráter ilícito de um crime? Acredito que a realização de uma nova perícia é salutar. Vamos aguardar a decisão da Justiça”, declarou Amaral para A Gazeta.

A decisão sobre o destino de Matheus agora está nas mãos da juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage, da Primeira Vara Criminal de Vitória. A magistrada deverá avaliar se há necessidade de uma nova perícia médica e quais os desdobramentos legais a serem tomados. Enquanto isso, Matheus permanece detido.

Sobre o caso. O crime ocorreu em maio do ano passado, em um apartamento no Centro da capital capixaba, onde o casal residia. Ana Carolina foi encontrada sem vida, vítima de mais de 40 facadas, sendo dez delas desferidas em seu rosto.

Após o crime, Matheus tomou banho, trocou de roupa, deixou o apartamento e foi para Conceição da Barra, no Norte do Estado, sendo preso pela Polícia Civil dois dias depois. Segundo a defesa, ele não nega a autoria do assassinato. Matheus foi denunciado pelo MPES, que pediu para que o acusado respondesse pelo crime de feminicídio, o que foi aceito pela Justiça em junho do ano passado, porém, diante dos novos fatos, ele pode acabar não sendo julgado.