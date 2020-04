Em duas semanas, o programa ES Solidário, do Governo do Estado, recebeu cerca de 2,7 mil kits com cesta básica e itens de higiene que chegaram através de doações. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), repassa o que é doado aos municípios, que distribuem às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

A primeira demanda de cestas básicas foi encaminhada a municípios da Grande Vitória e agora o ES Solidário se prepara para também começar a atender o interior do Estado.

“Fizemos um protocolo de recebimento e a partir dele fazemos contato com as prefeituras. São os municípios que fazem essas cestas chegarem até as famílias que mais precisam. Também é possível fazer a doação em dinheiro. No site que o Governo do Estado criou para concentrar as informações sobre o novo Coronavírus foi colocada a informação de uma conta para depósito, e esse dinheiro também será transformado em cestas básicas para doação”, explicou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

O programa ES Solidário é uma forma de envolver a sociedade civil nesse momento de pandemia do novo Coronavírus, quando é recomendado o distanciamento social para enfrentamento da doença, e por isso muitas famílias acabaram perdendo sua renda. As doações são entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros em todo o Estado.

Além da SEDH, o programa conta com o apoio da Vice-Governadoria do Estado, da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e do Corpo de Bombeiros Militar.

O Governo do Estado já destinou mais de R$ 20 milhões em recursos próprios aos municípios para fortalecer as ações de enfrentamento e redução de desigualdades sociais provocadas pelo avanço do Covid-19. Nesse valor está incluída a antecipação da segunda parcela do cofinanciamento Fundo a Fundo (Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais da Assistência Social), no valor de R$ 16.895.959,00, que já foi depositada. Ainda serão depositadas as parcelas de maio e de junho.

O Estado também fará a transferência de mais de R$ 3,1 bilhões para Benefícios Eventuais. Com essa quantia, os municípios poderão adquirir cestas básicas e kits de higiene, de natalidade, de limpeza e outros, atendendo a população em situação de vulnerabilidade social.

Saiba como ajudar através do ES Solidário:

As cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza podem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades de Defesa Civil nos municípios. É possível também fazer doações em dinheiro por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancária do Governo do Estado, além da doação de serviços comuns, bens móveis ou imóveis, licenças de softwares e o comodato a favor de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde.

Mais informações sobre como doar: https://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario