A pandemia de Coronavírus continua avançando no Brasil. Até o momento, são 33.682 casos confirmados e 2.141 mortes. No Espírito Santo são 952 casos confirmados e 28 mortes. E um dos equipamentos que pode ajudar a salvar vidas nos casos mais graves é o respirador artificial.

Respiradores. Também conhecidos como ventiladores, com o aumento da demanda eles têm se tornado um item escasso no mercado. O Portal 27 apurou que dos 1.468 respiradores existentes no Espirito Santo, das redes públicas e privadas, oito estão em Guarapari.

O número de respiradores foi confirmado pela própria Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). “A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) permanece com oito respiradores instalados”, disse a Secretaria Municipal por meio de nota.

Em uma conta feita pela nossa redação, em uma população estimada em 124.859 mil habitantes em 2019, de acordo com o IBGE, a Cidade Saúde possui a média de um ventilador pulmonar para aproximadamente 15 mil pessoas.

Saídas de oxigênio. Apesar da pequena quantidade de respiradores, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que até o momento, não foi preciso fazer a utilização em nenhum dos casos suspeitos de COVID-19. “A UPA possui saídas de oxigênio para oxigenioterapia com máscara de alta concentração em todos os leitos da unidade, que também darão suporte aos pacientes com coronavírus. O município abriu processo seletivo para contratação de mais dez médicos para atuar na UPA e as inscrições iniciaram nesta terça-feira”, informou a prefeitura.

SAMU. A secretaria esclareceu ainda que, como o transporte de pacientes entubados é de alta complexidade, é realizado através do SAMU ou da prestadora de serviços de transporte sanitário contratada do Estado.

Casos. Até o momento, Guarapari tem 7 casos confirmados (Santa Monica, Centro, Muquiçaba (dois casos) Camurugi, Itapebussu e Meaipe). Desses, dois estão curados.

Leitos. O Estado possui hoje 160 leitos destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19 e todos estão devidamente equipados. Mas, o governador Renato Casagrande admitiu que não há respiradores para todos os leitos. “Não temos respiradores para todos os leitos. O que temos não é suficiente ainda”, disse o governador.

O governo aguarda a chegada na próxima semana de 135 novos respiradores. Mas outras ações estão sendo feitas. “Estamos fazendo manutenção em respiradores que estão parados, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Senai, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). E também é preciso que a gente compre mais. Espero ainda que os hospitais particulares estejam comprando respiradores”, completou Casagrande.