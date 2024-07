A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, abre nesta segunda-feira, 1º de julho, as inscrições para mais de 50 vagas de estágio. As oportunidades são para atuação em Guarulhos, São Paulo e São José dos Campos (SP), São Mateus, Serra e Vitória (ES), e Goiânia (GO). As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site https://99jobs.cc/estagioedp .

As vagas são para estudantes de cursos superiores (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), com formação entre junho de 2026 e junho de 2027, e de cursos técnicos, com formação entre dezembro de 2025 e junho de 2027. É necessário ter conhecimento no Pacote Office (Word, Excel e Power Point). Não há limite de idade.

Dependendo da área de atuação (corporativa ou operacional), o modelo de trabalho poderá ser híbrido ou presencial, com carga horária diária de 6 horas. O programa tem duração de até dois anos, com início previsto para setembro.

“Nossa estratégia de negócios tem como base os conceitos de ESG e uma atuação voltada à preservação do planeta para as futuras gerações, contribuindo para uma transição energética justa. Buscamos candidatos que tenham afinidade e estejam engajados com esse tema. Também valorizamos a diversidade e acreditamos que promover a inclusão fomenta o senso de pertencimento, a criatividade e inovação, por isso buscamos promover um espaço diverso e inclusivo de aprendizado, onde o estudante possa desenvolver suas habilidades na prática”, explica Luis Gouveia, diretor de Pessoas e Eficiência.

Os benefícios incluem bolsa-auxílio compatível com o mercado, auxílio alimentação/refeição flexível, Totalpass, Seguro de Vida, Vale Transporte, Assistência Médica, Day-off de aniversário e Programa de Assistência Social.

Vagas por regiões: