Uma mulher de 55 anos foi morta a tiros na manhã de ontem, em Campos de Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, e de acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o ex-marido, o empresário Nilton Francisco Rangel Pinto, morador de Guarapari.

A dona de casa Mara Cristina Tavares, foi assassinada no quintal da própria casa. A câmera de segurança de uma residência próxima ao local do crime flagrou o momento em que um homem de chega em uma caminhonete vermelha, estaciona, desce do veículo e já atira em Mara que estava varrendo a calçada. A vítima chega a correr para dentro de casa, mas acaba executada com vários tiros.

O homem que aparece nas imagens, sai da residência tranquilamente, entra no carro e vai embora. Testemunhas contaram que o condutor doo veículo, era o ex-marido. A mesma informação é confirmada pela irmã da vítima, Márcia Tavares.

“Ele matou ela friamente, todos nós sabemos que foi ele. Tinha seis anos que eles estavam separados e há três meses ele estava perseguindo ela, cercava ela. Minha irmã estava se preparando pra ir cuidar da minha mãe. A gente se reveza. É muito difícil de acreditar nisso”, disse chorando Márcia.

Nilton é um empresário do ramo alimentício na Cidade Saúde, onde trabalha com trailers de alimentos nas orlas do município e também em eventos particulares. Amigos e familiares ligados ao autor do crime, ficaram surpresos com o crime, mas não quiseram dar nenhuma declaração sobre o caso.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, instaurou um inquérito para poder investigar o caso. Por meio de nota, a PC informou que está atrás do suspeito “A delegacia já pediu a prisão do acusado e diligências estão sendo feitas para tentar capturá-lo”.

Por Vinícius Rocha