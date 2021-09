Um empresário de 31 anos e seu funcionário, de 27 anos, foram presos na última quinta-feira (9) por estelionato e associação criminosa pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari. A Polícia não revelou os nomes dos detidos.

Eles são acusados de aplicar golpes em, pelo menos, 5 vítimas. O prejuízo é avaliado em mais de R$10 mil. As vítimas dos golpes foram ressarcidas.

Segundo a delegada Andreia Maria dos Santos, que é superintendente da Polícia Regional Metropolitana, as investigações apontam que o empresário captava dados de cartões de crédito de terceiros e os utilizava para comprar móveis. O funcionário participava no recebimento de mercadorias ou na retirada diretamente na loja.

O titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, explicou como os golpes eram feitos pela dupla. “O primeiro golpe foi aplicado no nome de uma idosa de 88 anos, que teve o seu nome utilizado nessas compras de cartão de crédito em uma loja de departamento. Não há informações exatas de como a organização conseguiu os dados da idosa, mas como ela é proprietária do imóvel que o dono do restaurante utiliza, há suspeita é que eles tenham obtido por meio de contratos”, explicou o delegado.

Os criminosos efetuaram a compra de uma poltrona em agosto, portando os dados da idosa de 88 anos. “Compareceram fisicamente na loja e foram filmados. Em seguida, o proprietário recebeu a notificação do cartão e pediu estorno do valor de R$700. O proprietário da loja ficou alerta”, contou o delegado.

Além de usar os dados da idosa para a aquisição do móvel, os criminosos ainda criaram contas nas redes sociais com nome e foto para conversar com os comerciantes, se passando pela idosa. “Houve uma segunda compra, avaliada em R$10 mil, que foi entregue em via pública. A partir daí, o proprietário não aceitou mais entregas fora de um local específico”, afirmou Eugênio Rodrigues. O delegado explicou que os dados são, geralmente, roubados no ato da compra com o cartão físico, quando funcionários conseguem memorizar número, código e data de vencimento do cartão. Com os dados do cartão, os criminosos começaram a realizar compras pela internet.