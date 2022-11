Vila Velha foi campeã nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), na modalidade handebol infantil masculino. Os alunos da UMEF Irmã Feliciana Garcia, escola municipal localizada no bairro Ilha dos Ayres, conquistaram o primeiro lugar na competição nacional, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Representando o Espírito Santo no handebol nacional, a disputa final foi contra uma escola do Piauí. Com mais de 350 gols marcados, foram 13 jogos e 13 vitórias desde o início da competição, que começou na etapa municipal em Vila Velha, depois em Guarapari nas seletivas estaduais, finalizando nos Jogos Escolares Brasileiros.

O treinador de handebol da UMEF Irmã Feliciana, professor Alex Sandro de Souza, falou sobre a vitória e os resultados que ela proporciona, tanto aos alunos quanto para o município.

“Para os alunos, esse título proporciona uma visibilidade gigantesca. Como treinador, me sinto honrado pelo trabalho que temos feito nesse projeto de esporte. Houve muita dedicação, empenho e treinamentos que aconteceram até durante o fim de semana e feriado. Para nós, ser campeão brasileiro e trazer esse prêmio para Vila Velha é histórico”, destacou.