O ES Solidário, programa do Governo do Estado coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), realizou o repasse de 2.542 cestas, entre verdes e básicas, para instituições de cunho social da Grande Vitória e também nas regiões norte e sul do Espírito Santo, durante este mês de outubro. Os alimentos foram distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

As cestas foram entregues a instituições que atendem pessoas com deficiência, povos de matriz africana, moradores em situação de rua, mulheres em situação de violência, catadores de materiais recicláveis, além de famílias em situação de extrema pobreza.

Do quantitativo, 2.042 cestas distribuídas são verdes, tendo sido entregues em municípios da Grande Vitória e cidades do norte do Estado, como Conceição da Barra, São Mateus, Pinheiros, São Gabriel da Palha e Nova Venécia. As outras 500 foram cestas básicas, enviadas a instituições de Ibiraçu e Ibatiba.

A distribuição de cestas verdes é fruto de uma parceria entre o programa ES Solidário e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), que adquiriu as cestas por meio do programa AlimentarES, coordenado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os alimentos que as compõem são complementares aos donativos distribuídos por meio das cestas básicas, contribuindo para a melhoria da qualidade nutricional das cestas já ofertadas.

Desde o início do programa, foram arrecadadas e distribuídas mais de 28 mil cestas básicas e verdes, além de absorventes, kits de higiene e limpeza, máscaras de proteção, litros de álcool 70%, fraldas geriátricas e outros itens.

“Cada alimento e donativo que é doado ao programa ES Solidário é importante, assim como as doações em dinheiro, pois são revertidas para a compra das cestas e kits. Foi dessa forma que foram adquiridas as cestas verdes, possibilitando também ajudar os pequenos produtores capixabas. Agradecemos a contribuição da sociedade civil e das empresas, em parceria com o Governo do Estado, para que as pessoas que mais precisam consigam continuar enfrentando esse momento tão difícil com mais dignidade”, disse a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Ela destacou ainda o incentivo à doação de absorventes descartáveis, por meio do ES Solidário. “Sabemos que o problema da fome acaba sendo prioridade, mas existem muitas mulheres, jovens, meninas, além de homens trans, que precisam de absorventes e, na hora de escolherem entre esse produto e um alimento, acabam priorizando a comida. Por isso, resolvemos incentivar essa doação”, explicou.