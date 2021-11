A jovem de 18 anos Rayssa Peixoto foi morta a tiros em um condomínio na cidade de Cachoeiro de Itapemirim na madrugada deste domingo (31). O suspeito, de 21 anos, mora no condomínio e atirou contra o carro em que Rayssa estava, pensando ser o veículo de indivíduos que vinham fazendo ameaças de morte contra ele. A polícia informou que o autor dos disparos tem passagem por tráfico de drogas.

Rayssa foi baleada no pescoço e morreu no local. A vítima não tinha passagem pela polícia. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para passar por perícia.

O crime. A jovem foi até um condomínio residencial de carrp, junto com o namorado, para levar um amigo do casal.

O suspeito afirmou à polícia que mora no condomínio e que estava sendo ameaçado de morte. Ao avistar o carro do namorado da jovem no condomínio, o suspeito afirmou que achava que era alguém tentando matá-lo. “O autor do homicídio pensou que fosse alguém tentando contra a vida dele. Ele afirmou que pediu para o carro parar. Então, ele deu um disparo que transpassou o vidro do veículo e atingiu a vítima”, afirmou o delegado Augusto Lago, em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.

O suspeito foi localizado e preso por policiais civis na casa de um amigo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A arma do crime não foi encontrada. Segundo o delegado, ele disse que jogou o revólver fora.