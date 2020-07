Em função da pandemia do novo coronavírus, as escolas e os professores também estão tendo que se reinventar. Embora haja muitas dificuldades como alunos que não têm acesso à internet e profissionais que não possuem afinidade com a tecnologia, a educação segue acontecendo e escolas têm obtido êxito em meio ao caos trazido pelo vírus. É o caso da Escola Municipal Ignez Massad Cola, que, em apenas duas semanas, conseguiu captar 1.100 alunos para dar continuidade ao ensino que nesse momento precisa ser à distância.

Conversamos com o diretor da escola, Glauner dos Santos Neumeg, segundo ele, o início da pandemia foi difícil para todos e fez com que a escola pensasse em uma forma de atingir os alunos. “O início da pandemia trouxe várias dificuldades, pois foi um período de adaptação ao trabalho escolar, pela ausência dos alunos, dos professores, de toda a equipe de apoio, que nos fez pensar em como alcançar os alunos, com relação aos estudos, mesmo com tanto medo pelas incertezas de um período tão desafiador a todos”, afirmou.

Plataforma. Desde o dia 06 de Abril, segundo Glauner, a Rede Municipal utiliza a plataforma da Semed para que os alunos não fiquem sem atividades, mas a portaria 009/2020, criada em junho deste ano, deu liberdade às escolas para escolherem suas próprias plataformas de ensino. “A EMEF “Ignez Massad Cola” adotou então o Google Classroom como sugestão de uma professora e está dando super certo”, afirmou o diretor.

A partir do dia 22 de junho, a escola Ignez Massad Cola adotou o Google Classroom como ferramenta de ensino. Para isso, foi feita uma captação intensa de alunos. “A captação dos alunos se deu pelo contato telefônico/e-mail, além da ferramenta whatsapp, pois já tínhamos criado os grupos de cada sala, desde o dia 15 de junho de 2020, com a supervisão de um professor e um coordenador ou pedagogo. Conseguimos então, em uma semana, a captação de 1.100 alunos, ou seja, quase a nossa totalidade. Aqueles que não conseguimos foi pela dificuldade em ter contato com os mesmos, pois os telefones não conferiam, não atendiam e até mesmo não eram mais dos responsáveis por eles”, afirmou o diretor.

Glauner comemora o fortalecimento do vínculo entre aluno, família e escola por meio do Google Classroom. “É a ferramenta que mais se aproxima da realidade de uma sala de aula. A finalidade é, a cada dia, lançar atividades aos alunos, professores explicando os conteúdos, tirando dúvidas e os alunos respondendo a chamada. Com isso, conseguimos fortalecer o vínculo escola x aluno x família”, afirmou enfatizando que o feedback dos alunos tem sido ótimo.

Apenas duas semanas após início do uso da plataforma, o sentimento do diretor é de gratidão e orgulho. “A plataforma é um sucesso, pois temos recebido muitos elogios de pais, pelo trabalho e atenção dos professores nas salas online. Com relação a superação dos professores, além de casos que nos surpreendem pelas atividades interessantes aos alunos, temos também uma professora que faz aula ao vivo pelo YouTube, com a grande maioria dos seus alunos assistindo a live”, afirmou.

A Educação Especial também tem trabalhado intensamente. “A equipe responsável pela Educação Especial, com todo carinho, preocupação e profissionalismo elaborou uma apostila de atividades individuais quinzenais, entregue às famílias, as quais nos têm enviado como foi a recepção destas atividades aos alunos. Um caso em especial, nos emocionou bastante, pois um aluno com autismo, que mal tinha se adaptado aos professores/turma, ao espaço de nossa escola, a família nos enviou fotos do aluno feliz, sorrindo, abraçado à sua apostila, é de um sentimento de gratidão, de trabalho realizado e que estamos realmente no caminho certo ao enfrentamento a essa pandemia, e isso não tem preço”, afirmou Glauner.

Sobre o período de manutenção das atividades remotas, ainda não é possível afirmar. De acordo com o diretor, dar continuidade ou não ao uso do Google Classroom é algo que ainda vai ser visto. “É uma decisão que será tomada após o retorno das aulas presenciais, de acordo com a necessidade do sistema de ensino com relação à reposição das aulas”, finalizou.