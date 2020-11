Localizada na região com enorme potencial, a Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves (EFAAC) pertencente ao Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES). Desde 1969 promove a formação de jovens por meio da Pedagogia da Alternância, seguindo os princípios de valorização das múltiplas inteligências, essa modalidade de ensino é apropriada à diversidade, sobretudo aos valores humanos e a cultura.

A EFAAC inspira-se nos ideais do fundador do MEPES (Pe. Humberto Pietrogrande) para ofertar o Ensino Fundamental II e o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio com qualidade. Ao final da etapa formativa, os jovens estudantes elaboram seus projetos profissionais (PPJ) e destes, muitos se destacam como empreendedores, provocando as mudanças tecnológicas nos processos produtivos e fortalecendo assim o desenvolvimento local.

A proposta é transcender o “conteúdismo”, integrar família e comunidade, agregar os elementos impulsionadores da agropecuária para um cenário de desenvolvimento equilibrado.

A EFAAC encontra-se em período de inscrição para as matrículas 2021. Os inscritos passarão por entrevista, pois as vagas são limitadas. No caso do curso Técnico em Agropecuária serão 35 vagas disponíveis, havendo como critério básico a comprovada conclusão do ensino fundamental. Também serão admitidos novos egressos para a 2ª série, desde que seguida de transferência de instituição reconhecida.

Os Técnicos em Agropecuária formados pelo MEPES são reconhecidos pelos trabalhos que desenvolvem na região. Atualmente as oportunidades para esses profissionais no mercado de trabalho são amplas. Destaca-se ainda que a formação adquirida é o diferencial da metodologia de ensino, e torna-se elementar para as especializações dos jovens nas mais diversas instituições de ensino superior.

Aos interessados em participar do processo seletivo para ingressar na EFAAC, deverão entrar em contato pelo número fixo ou pelas redes sociais mostradas abaixo:

(27) 3269 1192 – 99686 1192

https: //facebook.com/EFAAC

