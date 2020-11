A BR-101 ficou parada por cerca de uma hora na manhã desta quinta-feira (19), na altura do trecho de Guarapari, km 332. Uma carreta, que estava com um carregamento de mamões, tombou após o motorista perder o controle enquanto realizava uma curva acentuada na área.

O acidente, que ocorreu no trecho duplicado da BR-101, foi por volta das 10 horas e 30 minutos e, devido à carga ter caído no canteiro central da pista, o trânsito só precisou ser parado por pouco mais de uma hora, com o outro lado da rodovia sendo liberado por volta das 11 horas e 40 minutos.

O motorista, Waldinei Sarmento, de 43 anos, ficou preso nas ferragens da cabine e equipes dos bombeiros e da Eco-101 (empresa responsável pela rodovia) foram até o local para tentar organizar o trânsito e resgatar o homem.

O sargento do corpo de bombeiros, Jorge Silva, relatou que não há perigo imediato e que o princípio de incêndio já havia sido controlado pelas pessoas no local.

“Fomos acionados para atender um acidente envolvendo um caminhão, com risco de incêndio, e uma vítima presa nas ferragens, quando chegamos o incêndio já havia sido controlado então realizamos o trabalho de soltar o homem das ferragens. Ele foi encontrado somente com leves ferimentos e não reclamou de dor ou fratura”, contou o sargento.

Waldinei foi socorrido e levado para a UPA de Guarapari e, de acordo com as informações iniciais ele está bem e estava consciente durante o resgate, ajudando os bombeiros com informações necessárias. As equipes já tomaram as medidas cabíveis e a pista se encontra liberada no sentido Vitória – Guarapari.