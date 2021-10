A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Saúde, passa a disponibilizar a testagem livre para Covid-19 à população do Município.

Toda terça e quarta-feira, das 13h às 15h30, o teste por RT-PCR (swab nasal) estará sendo oferecido na Vigilância Epidemiológica, localizada na sede da Secretaria de Saúde, no Edifício Itamaraty, Cidade Nova, em cima da loja MegaShow.

O agendamento do teste poderá ser feito a partir do próximo dia 04 de novembro. Basta acessar o site: https://agendamento.saude.es.gov.br, porém antes de agendar a pessoa deve se cadastrar no site: https://acessocidadao.es.gov.br.

Atenção: se a pessoa estiver com sintomas de Covid-19 deverá procurar a unidade de saúde mais próxima.